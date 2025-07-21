ФАС усилит контроль за ценами на воду в московских аэропортах

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте их стоимости, сообщило ведомство.
«ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», — отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что ранее в ФАС поступали обращения о необоснованном завышении цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и общепите в зонах вылета.
Сейчас ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций.
Кроме того, ранее московское УФАС проверило торговые точки в аэропорту Внуково и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.