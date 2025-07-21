«Превращается в Венецию»: жители Омска пожаловались на вечную лужу в Нефтяниках

«Каждый дождь или таяние снега для жителей улицы Малиновского (между домами 21 и 16/2) в Омске оборачивается настоящим бедствием. Улица полностью уходит под воду, превращаясь в подобие венецианского канала. Водителям приходится буквально плыть на своих автомобилях, а пешеходы вынуждены искать обходные пути, чтобы не оказаться по колено в воде. Причина многолетней проблемы — отсутствие ливневой канализации на данном участке», — говорится в сообщении, подтвержденным несколькими фотографиями затопленной дороги.