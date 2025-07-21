Четыре камеры установили на новых выделенных полосах в Нижнем Новгороде

Согласно информации, два комплекса фиксации нарушений ПДД установили на проспекте Ленина, по одному — на проспекте Гагарина и улице Бекетова. Камеры фотовидеофиксации позволяют не только уменьшить количество нарушений, но и предоставляют преимущество общественному транспорту. В 2025 году было вынесено почти 30 тысяч постановлений за проезд по выделенным полосам.