Четыре камеры установили на новых выделенных полосах в Нижнем Новгороде

Четыре камеры фотовидеофиксации установили на новых выделенных полосах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Согласно информации, два комплекса фиксации нарушений ПДД установили на проспекте Ленина, по одному — на проспекте Гагарина и улице Бекетова. Камеры фотовидеофиксации позволяют не только уменьшить количество нарушений, но и предоставляют преимущество общественному транспорту. В 2025 году было вынесено почти 30 тысяч постановлений за проезд по выделенным полосам.
До конца года в Нижнем Новгороде будет установлено еще четыре новых комплекса. На данный момент протяженность выделенных полос увеличена на 4,4 км, или на 28%. Выделенные полосы для общественного транспорта уже введены на улице Ванеева, проспекте Гагарина, Московском шоссе, Окском съезде и некоторым другим улицах.
Напомним, ранее стало известно, что с 21 июля в Нижнем Новгороде начался ремонт на улице Федосеенко, из-за чего движение транспорта будет частично перекрыто в течение месяца.