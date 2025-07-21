Самарская таможня передала на нужды СВО товары на 1,5 миллиона рублей в июне

Самарская таможня продолжает передавать конфискованные и обращенные в федеральную собственность товары для нужд специальной военной операции.
В июне этого года военным было передано почти 4 тысячи единиц продукции, признанной судами бесхозяйной, на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
Среди переданных предметов:
носкикроссовкирюкзаки.
Кроме того, в распоряжение военных поступили 14 смартфонов для поддержания связи и 8 прожекторов для организации освещения в полевых условиях.
Передача таких товаров осуществляется в рамках действующего законодательства и после прохождения всех обязательных процедур конфискации.