ВСС рассказал о выплатах по каско на фоне бушующей непогоды

В страховании паводки и масштабные подтопления населенных пунктов, в том числе и после ливневых дождей, относятся к риску «стихийные бедствия». И для защиты от них необходимо, чтобы соответствующий риск входил в страховое покрытие, подчеркнула Юсова. «В продукты каско с полным покрытием (включая варианты с франшизой, рассрочкой платежа или доплатой второй половины премии только при наступлении страхового случая) риск “стихийные бедствия” включен. И, следовательно, повреждение машины водой во время паводка будет признано страховым случаем», — сказала она.