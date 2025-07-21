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Последние новости к вечеру 21 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 21 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 21 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 июля 2025 года.

Песков: меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что переговорные группы России и Украины ожидает серьезная дипломатическая работа, поскольку меморандумы сторон по урегулированию конфликта «абсолютно диаметрально противоположны». Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

ВС России ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Венгрия обсуждает с Россией и Сербией строительство нефтепровода

Источник: AP 2024

Венгрия объявила о прогрессе в переговорах с Россией и Сербией по строительству нового нефтепровода. По заявлению официального представителя правительства Венгрии, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Путин ужесточил правила захода судов в порты РФ из-за рубежа

Источник: РИА "Новости"

Президент своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении» и касается всех иностранных судов.

Задержан председатель правления банка «Снежинский»

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске задержан председатель правления банка «Снежинский» Федор Богданчиков. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у АО «Банк ДОМ.РФ» через фиктивные проекты. По данным следствия, он получил 19 млн рублей за содействие в мошеннических схемах.