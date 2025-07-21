Последние новости к вечеру 21 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 июля 2025 года.
Песков: меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны
Песков заявил, что переговорные группы России и Украины ожидает серьезная дипломатическая работа, поскольку меморандумы сторон по урегулированию конфликта «абсолютно диаметрально противоположны». Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.
ВС России ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
Венгрия обсуждает с Россией и Сербией строительство нефтепровода
Венгрия объявила о прогрессе в переговорах с Россией и Сербией по строительству нового нефтепровода. По заявлению официального представителя правительства Венгрии, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год.