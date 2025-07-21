В зоне СВО погиб учитель года Москвы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обладатель звания «Учитель года Москвы — 2022» и лауреат конкурса «Учитель года России — 2022» Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин в Telegram-канале.
«К большому сожалению, пришла печальная новость. При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш коллега Геннадий Старунов. Учитель года Москвы — 2022, преподаватель ОБЖ, победитель премии “Знание”. Еще недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным», — написал он.
Он поблагодарил Старунова за личный пример и принес соболезнования его семье и коллегам из школы имени Маршала В. И. Чуйкова.
«Его портрет висит в школьном музее в галерее “Наши”. На открытии галереи была мама Гены, она вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале», — добавил директор.