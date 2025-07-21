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В Молдове начался прием студентов в вузы: Когда можно узнать результаты поступления и сколько выделено бюджетных мест

В понедельник, 21 июля, стартует приём в молдавские университеты.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 21 июля, стартует приём в молдавские университеты.

В этом году подать документы можно только онлайн — через платформу e-admitere.gov.md. Сроки подачи: с 21 по 27 июля. Для этого нужна электронная подпись, а если её нет — помогут операторы в приёмных пунктах университетов.

Результаты поступления — 5 августа.

Вторая волна приёма — с 12 по 24 августа.

Впервые запускается дуальное обучение: студенты смогут совмещать учёбу с работой в компании, отобранной вузом.

Молодёжи из диаспоры выделили 100 бюджетных мест.

Всего государство предлагает 8712 бюджетных мест:

5295 — бакалавриат.

2856 — магистратура.

остальные — клиническая ординатура и иностранцы.

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