В Молдове начался прием студентов в вузы: Когда можно узнать результаты поступления и сколько выделено бюджетных мест

В понедельник, 21 июля, стартует приём в молдавские университеты.
В этом году подать документы можно только онлайн — через платформу e-admitere.gov.md. Сроки подачи: с 21 по 27 июля. Для этого нужна электронная подпись, а если её нет — помогут операторы в приёмных пунктах университетов.
Результаты поступления — 5 августа.
Вторая волна приёма — с 12 по 24 августа.
Впервые запускается дуальное обучение: студенты смогут совмещать учёбу с работой в компании, отобранной вузом.
Молодёжи из диаспоры выделили 100 бюджетных мест.
Всего государство предлагает 8712 бюджетных мест:
5295 — бакалавриат.
2856 — магистратура.
остальные — клиническая ординатура и иностранцы.
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