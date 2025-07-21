Врач предупредила о том, какие продукты могут быть опасны летом

С наступлением жары стоит особенно внимательно относиться к выбору пищи. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в интервью NEWS.ru предупредила, что в теплое время года резко возрастает риск пищевых отравлений.
— В жару бактерии и вирусы размножаются стремительно. Особую опасность представляют фастфуд — шаурма, хот-доги, а также салаты с майонезной заправкой. В таких продуктах могут содержаться возбудители дизентерии, рота- и норовирусы, вызывающие острый гастроэнтерит, — пояснила врач.
По словам специалиста, до 25% летних отравлений связаны с некачественным мясом — либо испорченным, либо недостаточно обработанным. Особенно рискованно покупать еду в уличных палатках, где нет условий для правильного хранения продуктов.
В список самых опасных летних продуктов вошли мясные изделия (шаурма, беляши, чебуреки), салаты с майонезом, кондитерские изделия с кремом, молочная продукция, купленная не в магазинах, а также грибы, продающиеся с рук.
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