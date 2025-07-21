В центре Ростова в нарколаборатории нашли 27 килограммов запрещенных веществ

В центре Ростова полицейские выявили нарколабораторию, в которой производили запрещенные вещества для регионов России. Всего там изъяли 27 килограммов «синтетики», сообщили в донском главке ведомства.
В доме задержали двоих подозреваемых — 40-летнюю женщину, организовавшую производство, и её 37-летнегой сообщника, занимавшегося транспортировкой и сбытом, а также приобретением прекурсоров и оборудования для лаборатории. По данным ведомства, наркотики развозились по регионам России.
При обыске полиция обнаружила лабораторное оборудование, химические компоненты и готовые партии запрещённой продукции. Среди них — более 23 килограммов наркотиков и более четырех килограммов других синтетических веществ, которые задержанные приобрели у кураторов для последующей перепродажи через закладки. Также в руках правоохранителей оказались блокноты, где фиксировались произведенные химические работы.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция продолжает устанавливать возможных соучастников.
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