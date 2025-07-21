В центре Ростова в нарколаборатории нашли 27 килограммов запрещенных веществ

При обыске полиция обнаружила лабораторное оборудование, химические компоненты и готовые партии запрещённой продукции. Среди них — более 23 килограммов наркотиков и более четырех килограммов других синтетических веществ, которые задержанные приобрели у кураторов для последующей перепродажи через закладки. Также в руках правоохранителей оказались блокноты, где фиксировались произведенные химические работы.