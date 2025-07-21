Почему старорусское междометие «гойда» стало мемом и при чем тут Охлобыстин

Также стоит отметить труд итальянца Александра Гваньини, военного инженера и этнографа. Известно, что он присягнул на верность польскому королю и успел немного повоевать с русскими. В 1578 году в Кракове вышло его сочинение «Полное и правдивое описание всех областей, подчиненных монарху Московии, а также описание степных татар, крепостей, важных городов и, наконец, нравов, религии и обычаев народа». Гваньини отмечал, что опричники Ивана Грозного употребляли боевой клич «гойда» не только в бою, но и во время казней, а также приветствуя царя.