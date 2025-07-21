Жители Омской области пожаловались на неухоженное кладбище

Пост про равнодушное отношение ответственных лиц к месту памяти — действующему кладбищу в городе Тюкалинске, появился вчера, 20 июля, в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска».
«Посмотрите на тюкалинское кладбище. Сухостой падает от ветра, ломает памятники и ограды — и так по всему погосту. Кто возместит ущерб? Помимо этого, все кладбище заросло травой в человеческий рост — никому до этого нет дела. Просим обратить внимание на ситуацию!», — сообщает автор поста.
На опубликованных фотографиях видно, что кладбище действительно сильно заросло. Также видны лежащие на могилах деревья и крупные ветки. На пост прореагировала администрация Тюкалинского района, пообещав в комментарии дать ответ по означенной проблеме не позднее 22 июля.