Жители Омской области пожаловались на неухоженное кладбище

«Посмотрите на тюкалинское кладбище. Сухостой падает от ветра, ломает памятники и ограды — и так по всему погосту. Кто возместит ущерб? Помимо этого, все кладбище заросло травой в человеческий рост — никому до этого нет дела. Просим обратить внимание на ситуацию!», — сообщает автор поста.