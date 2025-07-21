В 2026 году в Красном Сулине начнется строительство нового спортивного центра

В 2026 году в Красном Сулине стартует строительство нового спортивного центра в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Предусмотрены средства в размере 465,9 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 336 млн рублей, средства областного бюджета — 129,9 млн рублей. Планируемый срок строительства — 2026−2027 годы, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Будущий спортивный центр должен включать пять спортивных залов для занятий игровыми видами спорта, единоборствами и общефизической подготовкой. Также собираются оборудовать медицинский кабине и административно-бытовые помещения. Центр станет площадкой для тренировок и соревнований.
— Объект нужный и важный, его ждут жители, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Добавим, сейчас в Красном Сулине доступны только частные спортзалы и школьные помещения, которых не хватает для всех желающих. В целом же Ростовская область входит в десятку регионов по количеству спортивных объектов, и этот показатель планируют сохранить.
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