ГД: не только бойцы СВО смогут получить среднее профобразование бесплатно

Соответствующий законопроект в понедельник внесли в Госдуму. Абрамченко — его соавтор.
«Закон охватывает военнослужащих российской армии и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованных и контрактников», — написала вице-спикер в своем Telegram-канале.
Абрамченко уточнила, что идею предоставить участникам специальной военной операции второе бесплатное профобразование поддержал президент России Владимир Путин.
«Это особенно важно для военных, которые не могут работать по первой специальности из-за ранения», — добавила парламентарий.
По данным Абрамченко, данная инициатива позволит военнослужащим освоить новую специальность в колледже или техникуме совершенно бесплатно. Кроме того, вице-спикер подчеркнула, что процесс получения образования будет аналогичен тому, как если бы они получали его впервые: финансирование будет выделяться за счет бюджетных средств, что станет инвестицией и в будущее защитников, и в экономику страны — новые квалифицированные специалисты помогут закрыть дефицит кадров во многих отраслях. Абрамченко считает, что принятие законопроекта поможет участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и открыть новые перспективы в карьере.
«Возможность получать бесплатное профессиональное образование — один из способов адаптации участников СВО к мирной жизни. Законопроект позволит ребятам повысить квалификацию или выбрать новую профессию, упростит трудоустройство после возвращения к гражданской жизни», — отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Киселев.