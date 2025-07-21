ГД: не только бойцы СВО смогут получить среднее профобразование бесплатно

По данным Абрамченко, данная инициатива позволит военнослужащим освоить новую специальность в колледже или техникуме совершенно бесплатно. Кроме того, вице-спикер подчеркнула, что процесс получения образования будет аналогичен тому, как если бы они получали его впервые: финансирование будет выделяться за счет бюджетных средств, что станет инвестицией и в будущее защитников, и в экономику страны — новые квалифицированные специалисты помогут закрыть дефицит кадров во многих отраслях. Абрамченко считает, что принятие законопроекта поможет участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и открыть новые перспективы в карьере.