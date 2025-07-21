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Во многих регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погодных рисках.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 66% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Baigenews

Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о высокой пожарной опасности.

Сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Алматы, Жетысу, Улытау, Костанайской и Алматинской областях.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность — в Кызылординской области.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.

Ветер и высокая пожарная опасность — в ВКО, Карагандинской области и области Абай.

Туман, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.

Ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность — в Шымкенте и Жамбылской области.

Пыльная буря и ветер — в Туркестанской области.

В ЗКО, Актюбинской и Акмолинской областях прогнозируются гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области и СКО — гроза, туман и высокая пожарная опасность.

В Жетысу — ветер и высокая пожарная опасность.