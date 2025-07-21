TET: Турция может создать мощнейшие ВВС на Ближнем Востоке

В дополнение к Eurofighter Typhoon Анкара рассчитывает на американские истребители F-35. Ранее Турция была партнером консорциума по F-35 и планировала приобрести 100 самолетов F-35A Lightning II. Однако в 2019 году она была исключена из программы за то, что настояла на покупке российской системы ПВО С-400, несмотря на ожесточенное противодействие со стороны США.