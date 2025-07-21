TET: Турция может создать мощнейшие ВВС на Ближнем Востоке

После многолетних усилий по наращиванию своей военно-воздушной мощи Турция, согласно статье, близка к созданию одних из самых сильных военно-воздушных сил на Ближнем Востоке, в состав которых могут войти европейские истребители Eurofighter Typhoon, американские истребители-невидимки F-16 и F-35, местные самолеты KAAN и парк ультрасовременных боевых беспилотников.
Важнейшее звено в достижении этой мечты — Германия, которая до сих пор отказывалась продать Анкаре 40 истребителей Typhoon из-за сомнений в соблюдении Турцией прав человека. Однако 17 июля представитель британского подрядчика BAE Systems заявил, что существует потенциал для новых заказов на 150 новых самолетов Typhoon, и, по данным TET, намекнул на их потенциальный экспорт в Турцию и Саудовскую Аравию.
Турция стремится подписать контракты на поставку передовых истребителей в ответ на закупку Грецией французских многоцелевых самолетов Rafale и предстоящее приобретение истребителей-невидимок F-35, подчеркивает издание.
В дополнение к Eurofighter Typhoon Анкара рассчитывает на американские истребители F-35. Ранее Турция была партнером консорциума по F-35 и планировала приобрести 100 самолетов F-35A Lightning II. Однако в 2019 году она была исключена из программы за то, что настояла на покупке российской системы ПВО С-400, несмотря на ожесточенное противодействие со стороны США.
«Мы обсудили этот вопрос на нашей встрече с Трампом. Уже начались переговоры на техническом уровне. Даст бог, мы добьемся прогресса», — заявил 26 июня президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, имея в виду F-35. А 29 июня посол США в Анкаре сообщил, что американские санкции в отношении оборонного сектора Турции будут сняты к концу года, говорится в статье.
Кроме того, в прошлом году Турция убедила США продать ей 40 истребителей F-16 Viper.
Помимо приобретения самых современных американских и европейских самолетов, Турция, согласно статье, готовится к выпуску своего самолета-невидимки пятого поколения KAAN. Это двухдвигательный многоцелевой истребитель, разработанный Turkish Aerospace Industries. Свой первый полет он совершил в феврале этого года и, как ожидается, поступит на вооружение турецких ВВС в начале 2030-х годов.
Интерес к этой модели, как утверждает TET, уже проявили Пакистан и Индонезия.
Военно-воздушную мощь Турции дополняют передовые беспилотники, говорится в статье. В их число входит Bayraktar TB2, который продемонстрировал свое боевое мастерство на различных полях сражений, включая Украину и войну в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.
Недавно компания Bayraktar выпустила БПЛА следующего поколения — TB-2T AI, который оснащен турбодвигателем и усовершенствованным искусственным интеллектом. Кроме того, она разработала Bayraktar Akinci — высотный беспилотник, который может быть оснащен различными ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». По словам представителей компании, этот дрон может выполнять маневры, аналогичные маневрам истребителей, и нести различную целевую нагрузку.
И если правительству Эрдогана удастся убедить США и Германию одобрить продажу передовых истребителей, то у Турции будут одни из самых совершенных военно-воздушных сил в мире, заключает Eurasian Times.