Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TET: Турция может создать мощнейшие ВВС на Ближнем Востоке

Турция может перекроить мощь Ближнего Востока, если приобретет лучшие в мире истребители — от американских F-35 до европейских Eurofighter Typhoon, считает издание The Eurasian Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

После многолетних усилий по наращиванию своей военно-воздушной мощи Турция, согласно статье, близка к созданию одних из самых сильных военно-воздушных сил на Ближнем Востоке, в состав которых могут войти европейские истребители Eurofighter Typhoon, американские истребители-невидимки F-16 и F-35, местные самолеты KAAN и парк ультрасовременных боевых беспилотников.

Важнейшее звено в достижении этой мечты — Германия, которая до сих пор отказывалась продать Анкаре 40 истребителей Typhoon из-за сомнений в соблюдении Турцией прав человека. Однако 17 июля представитель британского подрядчика BAE Systems заявил, что существует потенциал для новых заказов на 150 новых самолетов Typhoon, и, по данным TET, намекнул на их потенциальный экспорт в Турцию и Саудовскую Аравию.

Приобретение этих ультрасовременных истребителей значительно повысит боеспособность турецких ВВС, которые в настоящее время состоят из устаревших истребителей F-16, закупленных в США.

Турция стремится подписать контракты на поставку передовых истребителей в ответ на закупку Грецией французских многоцелевых самолетов Rafale и предстоящее приобретение истребителей-невидимок F-35, подчеркивает издание.

В дополнение к Eurofighter Typhoon Анкара рассчитывает на американские истребители F-35. Ранее Турция была партнером консорциума по F-35 и планировала приобрести 100 самолетов F-35A Lightning II. Однако в 2019 году она была исключена из программы за то, что настояла на покупке российской системы ПВО С-400, несмотря на ожесточенное противодействие со стороны США.

Через шесть лет после того фиаско Турция пытается восстановить отношения с США и активно лоббирует получение желанного стелс-истребителя пятого поколения, отмечает издание.

«Мы обсудили этот вопрос на нашей встрече с Трампом. Уже начались переговоры на техническом уровне. Даст бог, мы добьемся прогресса», — заявил 26 июня президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, имея в виду F-35. А 29 июня посол США в Анкаре сообщил, что американские санкции в отношении оборонного сектора Турции будут сняты к концу года, говорится в статье.

Кроме того, в прошлом году Турция убедила США продать ей 40 истребителей F-16 Viper.

Это было расценено как крупная победа Анкары, поскольку она добивалась этого с 2021 года и наконец получила разрешение от США в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО.

Помимо приобретения самых современных американских и европейских самолетов, Турция, согласно статье, готовится к выпуску своего самолета-невидимки пятого поколения KAAN. Это двухдвигательный многоцелевой истребитель, разработанный Turkish Aerospace Industries. Свой первый полет он совершил в феврале этого года и, как ожидается, поступит на вооружение турецких ВВС в начале 2030-х годов.

Это позволит Турции присоединиться к небольшой группе стран, которые самостоятельно разрабатывают истребители пятого поколения.

Интерес к этой модели, как утверждает TET, уже проявили Пакистан и Индонезия.

Военно-воздушную мощь Турции дополняют передовые беспилотники, говорится в статье. В их число входит Bayraktar TB2, который продемонстрировал свое боевое мастерство на различных полях сражений, включая Украину и войну в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.

Недавно компания Bayraktar выпустила БПЛА следующего поколения — TB-2T AI, который оснащен турбодвигателем и усовершенствованным искусственным интеллектом. Кроме того, она разработала Bayraktar Akinci — высотный беспилотник, который может быть оснащен различными ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». По словам представителей компании, этот дрон может выполнять маневры, аналогичные маневрам истребителей, и нести различную целевую нагрузку.

Как подчеркивает издание, это далеко не полный список турецких беспилотников, популярность которых стремительно растет во всем мире.

И если правительству Эрдогана удастся убедить США и Германию одобрить продажу передовых истребителей, то у Турции будут одни из самых совершенных военно-воздушных сил в мире, заключает Eurasian Times.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше