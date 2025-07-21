Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.
«Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания — именно к ней можно предъявить претензии», — рассказала юрист.
Она отметила, что также за компенсацией водитель может обратиться в страховую компанию, где застрахован автомобиль.