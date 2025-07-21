Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды

Звиададзе: компенсация водителям, чьи авто пострадали от непогоды, возможна.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.

«Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания — именно к ней можно предъявить претензии», — рассказала юрист.

Она отметила, что также за компенсацией водитель может обратиться в страховую компанию, где застрахован автомобиль.