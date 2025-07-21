Муфтий Москвы рассказал о правилах ритуального очищения и молитв

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Совет улемов (учёных) Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) на прошедшем заседании по просьбам ветеранов СВО вынес решение о порядках ритуального очищения и молитв, отметив, что свод религиозных законов допускает ряду лиц молится сидя и даже лежа, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ и Совету улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«Совет улемов ДУМ РФ на прошедшем заседании по просьбе ветеранов СВО, в том числе, получивших увечья, вынес решение, по которому верующие с ограниченными возможностями совершают молитву согласно своему физическому состоянию — стоя, сидя или, в крайнем случае, лежа. Если даже человек страдает тяжелым заболеванием или испытывает определенные трудности, то требования религии остаются неизменными. Пятикратная ежедневная молитва обязательна для правоверных независимо от их физического самочувствия», — рассказал муфтий Ильдар Аляутдинов.
По словам религиозного деятеля, также установлен порядок совершения омовения.
«Если мусульманин не в состоянии самостоятельно совершать омовение, он может прибегнуть к посторонней помощи. Если и это невозможно, то большинство (исламских) правоведов считают, что человек продолжает молиться, исходя из своей ситуации. В крайнем случае — даже без омовения или таяммума, то есть без состояния ритуальной чистоты», — пояснил муфтий Аляутдинов.
Он отметил, что исламское богословие проявляет гибкость в отношении тех, кто по объективным причинам не способен сохранить ритуальную чистоту.
«Обязанность совершения молитвы при этом не отменяется, но допускается ее выполнение в меру сил и возможностей», — заключил муфтий Аляутдинов.