Муфтий Москвы рассказал о правилах ритуального очищения и молитв

«Если мусульманин не в состоянии самостоятельно совершать омовение, он может прибегнуть к посторонней помощи. Если и это невозможно, то большинство (исламских) правоведов считают, что человек продолжает молиться, исходя из своей ситуации. В крайнем случае — даже без омовения или таяммума, то есть без состояния ритуальной чистоты», — пояснил муфтий Аляутдинов.