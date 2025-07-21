В Перми выделен участок для строительства спортивной и детской площадок

Как пояснили в департаменте, участок расположен в частном секторе и долго не использовался. Представители ТОС «Нижняя Мостовая» выступили с инициативой о передаче земли в муниципальную собственность, отметив отсутствие в микрорайоне современных площадок для отдыха и занятий спортом. Активисты ТОС планируют в этом году обратиться за реализацией проекта по созданию многофункциональной площадки «Город Дружбы» с детскими и спортивными сооружениями. Чтобы поддержать инициативу горожан, ведомство провело работы по межеванию участка, установило его границы и в июне оформило право собственности за муниципалитетом.