В Перми выделен участок для строительства спортивной и детской площадок

Участок, отведенный под строительство спортивной и детской площадок, находится напротив жилого дома на улице Нижне-Мостовой, 12, рассказали в городском департаменте земельных отношений. Его площадь составляет 384 кв. метра, вид разрешённого использования — спорт.
Как пояснили в департаменте, участок расположен в частном секторе и долго не использовался. Представители ТОС «Нижняя Мостовая» выступили с инициативой о передаче земли в муниципальную собственность, отметив отсутствие в микрорайоне современных площадок для отдыха и занятий спортом. Активисты ТОС планируют в этом году обратиться за реализацией проекта по созданию многофункциональной площадки «Город Дружбы» с детскими и спортивными сооружениями. Чтобы поддержать инициативу горожан, ведомство провело работы по межеванию участка, установило его границы и в июне оформило право собственности за муниципалитетом.
Теперь, отмечают в департаменте земельных отношений, участок поставлен на государственный кадастровый учёт и предоставлен в безвозмездное пользование администрации Орджоникидзевского района. Здесь могут быть размещены спортивная и детская площадки.