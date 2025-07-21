Прототип подавляющей одну из форм ДЦП генной терапии прошел испытания

«Мы разработали платформу, которая позволяет параллельным образом корректировать большее число мутаций. До этих опытов у нас не было даже отдаленного представления о том, сможем ли мы подавить развитие альтернирующей гемиплегии уже после рождения ребенка. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы сможем это сделать», — пояснил научный сотрудник Института Брода (США) Александр Соуза, чьи слова приводит пресс-служба организации.