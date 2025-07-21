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Тархан Джабраилов стал гендиректором самарских «Крыльев Советов»

Тархан Саид-Магомедович сменил Роберта Тер-Абрамяна, который официально покинул должность 21 июля.

Тархан Саид-Магомедович сменил Роберта Тер-Абрамяна, который официально покинул должность 21 июля.

С января нынешнего года Джабраилов входил в совет директоров «зелено-бело-синих». Также он является учредителем благотворительного фонда «Служение людям».

Ранее писали, что якобы его кандидатуру поддерживал и предлагал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Решение о назначении Джабраилова на пост гендиректора принял совет директоров, уточнили представители волжан. Напомним, в первом туре они разошлись ничьей с тольяттинским «Акроном» — 1:1 (6+).

А недавно писали, что отстраненный от футбола экс-форвард самарцев Владимир Писарский хочет возобновить профессиональную карьеру.

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