Тархан Джабраилов стал гендиректором самарских «Крыльев Советов»

Тархан Саид-Магомедович сменил Роберта Тер-Абрамяна, который официально покинул должность 21 июля.
С января нынешнего года Джабраилов входил в совет директоров «зелено-бело-синих». Также он является учредителем благотворительного фонда «Служение людям».
Ранее писали, что якобы его кандидатуру поддерживал и предлагал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Решение о назначении Джабраилова на пост гендиректора принял совет директоров, уточнили представители волжан. Напомним, в первом туре они разошлись ничьей с тольяттинским «Акроном» — 1:1 (6+).
А недавно писали, что отстраненный от футбола экс-форвард самарцев Владимир Писарский хочет возобновить профессиональную карьеру.
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