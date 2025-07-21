По делу экс-замгубернатора Ростовской области завершилось представление доказательств

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в понедельник, 21 июля, прошло внеочередное заседание по обвинению бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.