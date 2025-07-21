Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу экс-замгубернатора Ростовской области завершилось представление доказательств

Суд допросит свидетелей защиты по делу экс-главы минтранса Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в понедельник, 21 июля, прошло внеочередное заседание по обвинению бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Были допрошены свидетели стороны обвинения по вопросам изъятия оружия обвиняемого и вопросам бухгалтерской отчетности, при заключении госконтрактов, — говорится в сообщении.

Представление доказательств стороной обвинения закончились. Теперь суд допросит свидетелей стороны защиты. Заседание было отложено на 28 июля.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Суд перенес рассмотрение дела экс-замгубернатора Ростовской области.

Очередные слушания по делу экс-главы минтранса Ростовской области состоятся в мае (подробнее).