Опасные бактерии Vibrio у берегов Турции: как туристам избежать заражения

Бактерии рода Vibrio, которые вызывают опасные заболевания, включая холеру, начали выявлять у побережья Турции. В ходе исследований последних лет эти микроорганизмы были обнаружены в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Ранее такие бактерии встречались в основном в акваториях Балтийского и Северного морей. "Вечерняя Москва узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасны бактерии рода Vibrio и как российским туристам избежать заражения во время отдыха в Турции.