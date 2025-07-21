Опасные бактерии Vibrio у берегов Турции: как туристам избежать заражения

Бактерии рода Vibrio, которые вызывают опасные заболевания, включая холеру, начали выявлять у побережья Турции. В ходе исследований последних лет эти микроорганизмы были обнаружены в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Ранее такие бактерии встречались в основном в акваториях Балтийского и Северного морей. "Вечерняя Москва узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасны бактерии рода Vibrio и как российским туристам избежать заражения во время отдыха в Турции.
Насколько опасны бактерии Vibrio.
По словам специалиста, эти микроорганизмы действительно могут стать причиной различных заболеваний. Так, бактерии Vibrio являются потенциальными возбудителями диареи.
— А холера это и есть диарейное заболевание, — подчеркнула Мескина.
Инкубационный период после заражения бактериями Vibrio может длиться до семи дней, но в большинстве случаев он составляет одни-двое суток, рассказала доктор.
— Проявление симптомов после заражения зависит от того, какое количество бактерий попадает в организм. Если их много, то заболевание может проявиться даже через несколько часов или на следующий день, — отметила собеседница «ВМ».
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Заражение проявляется:
болью в животе;нарушением стула — диареей;при тяжелом течении инфекции может подняться высокая температура тела и появиться рвота.
— В целом классический холерный вибрион гораздо опаснее, нежели бактерии рода Vibrio. Вторые вызывают более легкое заболевание. Но если у пострадавших наблюдаются высокая температура, сильная диарея с кровью, рвота и обезвоживание, необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью, — предупредила Мескина.
Как туристам избежать заражения.
Чтобы избежать заражения этими бактериями в Турции, российским туристам стоит плавать только в проверенных местах, разрешенных для купания, и избегать диких пляжей, порекомендовала врач.
— Однако этот возбудитель может присутствовать и в бассейне отеля, если обеззараживание воды проводится некачественно. Если у других туристов появилась диарея после купания в бассейне, лучше там не плавать, — предостерегла Мескина.
Также важно исключить попадание морской воды в рот во время плавания и тщательно мыть руки после контакта с ней, добавила доктор.
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Что делать, если все же заболел на отдыхе.
Врач посоветовала российским туристам, которые собираются на отдых в Турцию, взять с собой:
препараты для лечения диареи;средства для регидратации;пробиотики.
— Если у россиян началась в Турции диарея, которую вызвали бактерии Vibrio, можно справиться своими силами и принять необходимые препараты, чтобы ее остановить, а также средства для регидратации и пробиотики, которые помогут восстановить потерю жидкости в организме и улучшить состояние микрофлоры кишечника, — объяснила Мескина.
Помимо этого, при заражении бактериями рода Vibrio нужно сесть на диету, порекомендовала врач:
человек должен перейти на щадящий режим питания и есть только термически обработанную пищу, например каши, легкие супы, картофельное пюре, вареное мясо;необходимо пить больше жидкости;при диарее нельзя есть фрукты, черешню и пить соки, потому что они будут усугублять брожение и усиливать несварение.
Но при тяжелом течении болезни заниматься самолечением нельзя, добавила доктор.
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