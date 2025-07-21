Чемпион Казахстана Данила Походяев пополнил состав БК «Самара»

24-летний форвард будет выступать за волжан в предстоящем сезоне Единой лиги. Перешел из «Астаны».
До этого играл в системе столичного ЦСКА (2018−2021), «Темп-СУМЗ-УГМК» (2021−2022), «Парму-Пари» (2022−2023) и «Руну» (2023/2024). Входил в символическую пятерку детско-юношеской лиги (2019), молодежного чемпионата (2020−2021).
Завоевывал серебро Кубка и бронзу Суперкубка, становился чемпионом Казахстана в 2025-м. Также участвовал за сборную в чемпионатах Европы до 16 (2017), 18 (2019) и 20 лет (2021).
«Созвонились с тренером, поговорили, подписал контракт. Всегда, когда играл против “Самары”, получал удовольствие, потому что здесь классно болеют. Очень рад, что теперь мы на одной стороне и будем вместе побеждать! Сезон будет интересный, многие команды обновились. У нас молодая. Нам есть что доказывать. С нетерпением жду домашние игры и встречи с местными болельщиками», — заявил Данила Походяев.
Ранее волжане сохранили в составе защитника Кулагина, центрового Косякова и форварда Чикарева.
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