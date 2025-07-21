Чемпион Казахстана Данила Походяев пополнил состав БК «Самара»

«Созвонились с тренером, поговорили, подписал контракт. Всегда, когда играл против “Самары”, получал удовольствие, потому что здесь классно болеют. Очень рад, что теперь мы на одной стороне и будем вместе побеждать! Сезон будет интересный, многие команды обновились. У нас молодая. Нам есть что доказывать. С нетерпением жду домашние игры и встречи с местными болельщиками», — заявил Данила Походяев.