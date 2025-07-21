За прошедшую неделю в Ростове в «скорую» звонили более 3000 раз

Так, в полицию ростовчане звонили 1348 раз, медицинская помощь понадобилась 3209 раз, в службу пожарной охраны обращались 338 раз. В Департамент ЖКХ и энергетики было направлено 3679 звонков, в аварийную службу газовой сети — 135 раз.