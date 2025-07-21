За прошедшую неделю в Ростове в «скорую» звонили более 3000 раз

За прошедшую неделю в Единую дежурную диспетчерскую службу Ростова поступило 24019 обращений. Об этом сообщили в городской администрации.
Так, в полицию ростовчане звонили 1348 раз, медицинская помощь понадобилась 3209 раз, в службу пожарной охраны обращались 338 раз. В Департамент ЖКХ и энергетики было направлено 3679 звонков, в аварийную службу газовой сети — 135 раз.
— Помощь справочного характера была оказана по 4482 вызовам, — говорится в сообщении.
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