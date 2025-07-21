Более 40 новых подсобных хозяйств зарегистрировали в Житковичском районе с начала года

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе с начала года зарегистрировали более 40 новых подсобных хозяйств. Такие данные привел председатель Житковичского районного Совета депутатов Леонид Волотовский по итогам выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания по результатам работы с обращениями граждан и юридических лиц в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.
«Нет не наших вопросов». Кочанова ориентировала местные власти на полноценное рассмотрение обращений граждан «Чтобы каждый метр был под хозяйской рукой». Крупко рассказал о подходах по благоустройству в регионе.
В основе повестки, которая рассмотрена во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, — работа с обращениями граждан и юрлицами на юго-востоке страны. Прозвучали доклады как представителей региона и областного центра, так и районного уровня.
Главным показателем в работе с обращениями граждан Леонид Волотовский считает не столько количественный показатель, сколько качественный — как рассматриваются и решаются поступающие вопросы. «И органы местного управления и самоуправления, и депутатский корпус задействован в этой работе. В первую очередь наша деятельность направлена на улучшение качества жизни населения, на решение проблем людей, чтобы каждый человек чувствовал заботу и внимание государства», — подчеркнул он.
Традиционно в большинстве поступают обращения, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и дорожной отраслью. «Одна из особенностей нашего района — большое желание людей работать на земле. И все чаще обращаются в райисполком, землеустроительную службу, к депутатам за помощью в подборе участков для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества. Конечно, оказываем им необходимое содействие в этом. За первое полугодие 2025-го у нас зарегистрировано 43 новых личных подсобных хозяйства, которым выделено около 29 га земли. Эту тенденцию воспринимаем с позитивом, потому что это развитие сельской местности, поддержка желания наших людей работать на земле», — резюмировал председатель районного Совета депутатов. -0-