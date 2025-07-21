Более 40 новых подсобных хозяйств зарегистрировали в Житковичском районе с начала года

Традиционно в большинстве поступают обращения, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и дорожной отраслью. «Одна из особенностей нашего района — большое желание людей работать на земле. И все чаще обращаются в райисполком, землеустроительную службу, к депутатам за помощью в подборе участков для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества. Конечно, оказываем им необходимое содействие в этом. За первое полугодие 2025-го у нас зарегистрировано 43 новых личных подсобных хозяйства, которым выделено около 29 га земли. Эту тенденцию воспринимаем с позитивом, потому что это развитие сельской местности, поддержка желания наших людей работать на земле», — резюмировал председатель районного Совета депутатов. -0-