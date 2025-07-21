Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас»

А те, кто после Молдовы уехал в Великобританию, говорят, что там жить дешевле. Им выгоднее, хоть и приходится экономить. Да, там невкусно, непривычно, не так уютно, как у нас. Но представьте — в Молдове дороже, чем в Британии! Это просто поразительно".