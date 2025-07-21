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Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас»

Детские площадки полны, еда вкусная, но цены на жильё и продукты — шокирующие [видео]

Источник: Комсомольская правда

Украинцы утверждают: в Молдове жить дороже, чем в Великобритании! Детские площадки полны, еда вкусная, но цены на жильё и продукты — шокирующие. А Гросу и Речан уверяют, что PAS сделала страну доступной и успешной.

«Знаете, что удивительно? — спрашивает пользовательница соцсетей. — Зашла на форум “Украинцы в Молдове” на Фейсбуке — и большинство пишут о нашей стране с теплом: здесь красиво, вкусная еда, менталитет близкий украинцам, особенно удобно с детьми. Детские площадки полны, еда нравится, но… всё очень дорого. И продукты, и жильё — цены высокие.

А те, кто после Молдовы уехал в Великобританию, говорят, что там жить дешевле. Им выгоднее, хоть и приходится экономить. Да, там невкусно, непривычно, не так уютно, как у нас. Но представьте — в Молдове дороже, чем в Британии! Это просто поразительно".