Врач Мескина: Бактерии в Турции могут быть не только в море, но и в бассейнах

Бактерии рода Vibrio, которые вызывают опасные заболевания, включая холеру, могут присутствовать не только в море у берегов Турции, но и в бассейне отеля. Об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.
Чтобы избежать заражения этими бактериями в Турции, врач рекомендовала российским туристам плавать только в проверенных местах, где разрешено купаться, и избегать диких пляжей.
— Однако этот возбудитель может присутствовать и в бассейне отеля, если обеззараживание воды проводится некачественно. Если у других туристов появилась диарея после купания в бассейне, лучше там не плавать, — предостерегла Мескина.
Также врач посоветовала исключить попадание морской воды в рот во время плавания и тщательно мыть руки после контакта с ней.
По словам Мескиной, инкубационный период после заражения бактериями Vibrio может длиться до семи дней, но в большинстве случаев он составляет одни-двое суток. Она подчеркнула, что скорость проявления симптомов зависит от количества бактерий, которые попали в организм.