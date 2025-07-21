В Витебской области за выходные задержаны 42 бесправника

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них девять — в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.