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В Витебской области за выходные задержаны 42 бесправника

Задержаны 15 нетрезвых водителей и 42 бесправных. 131 водитель нарушил скоростные ограничения, 12 — правила обгона.

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них девять — в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Задержаны 15 нетрезвых водителей и 42 бесправных. 131 водитель нарушил скоростные ограничения, 12 — правила обгона.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 172 пешехода. Из них 15 находились в состоянии алкогольного опьянения, 42 — без световозвращающих элементов.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны и осмотрительны на дороге. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения», — отметили в УВД. -0-