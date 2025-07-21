В Витебской области за выходные задержаны 42 бесправника

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них девять — в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Задержаны 15 нетрезвых водителей и 42 бесправных. 131 водитель нарушил скоростные ограничения, 12 — правила обгона.
К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 172 пешехода. Из них 15 находились в состоянии алкогольного опьянения, 42 — без световозвращающих элементов.
«Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны и осмотрительны на дороге. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения», — отметили в УВД. -0-