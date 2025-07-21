Кусты роз не будут капризничать, если выполнять эти правила

Розу неспроста называют королевой сада, ведь даже один пышный куст способен его преобразить. Правда, далеко не каждый цветовод может поделиться удачным опытом выращивания довольно капризного и требовательного растения. Не спешите расстраиваться, трудностей можно избежать, если правильно выбрать сорт. Подробности — в нашем материале.
Цветочный шик.
Внешний вид — не основной критерий выбора розы для сада. Идеальными для приобретения станут сорта, устойчивые к болезням, вредителям и дождю. Если хотите, чтобы ваш цветник выглядел гармонично и доставлял лишних хлопот с пересадками, обратите внимание на размеры взрослого куста и его форму.
Как розовод со стажем предлагаю несколько своих некапризных фаворитов, которые прощают ошибки новичкам, а главное, радуют непрерывным цветением на протяжении всего сезона!
Aspirin Rose (Аспирин Роуз) — всемирно известный сорт, относится к группе флорибунда. Взрослый куст вырастает до 80 см в высоту и ширину. Цветки сияюще-белые при полном раскрытии. Но в начале роспуска, а также при недостатке солнца и понижении температуры имеют нежно-розовый оттенок. Соцветия собраны в кисти по 2−15 бутонов, куст густо усыпан цветами. Лепестки осыпаются до того, как потеряют свою декоративность, за счет этого растение всегда выглядит опрятным. Этот сорт устойчив к заболеваниям и дождю. Цветет очень обильно и непрерывно до самых холодов.
На заметку. Флорибунда — группа сортов роз по классификации, принятой в 1976 году. Характерной отличительной чертой сортов этой группы является «букетный» тип цветения: цветы размером 4−8 см, собранные в большие соцветия-кисти.
У розы Out of Rosenheim (Аут оф Розенхайм) цветки бархатистые, насыщенного классического красного цвета, которые не выгорают на палящем солнце, собраны в соцветия из 3−5 бутонов и смотрятся готовыми букетами. Куст компактный, высотой 60−80 см, с темно-зеленой, глянцевой листвой. Растение цветет очень обильно и непрерывно с начала лета и до самых заморозков.
У чайно-гибридной розы Augusta Luise (Августа Луиза) разнообразная цветовая гамма. Она меняет оттенки и насыщенность в зависимости от погоды, времени суток, возраста и почвы. Куст вырастает до 70−120 см в высоту и 70 см в ширину, размер цветка достигает 15 см в диаметре. Помимо отменного здоровья и обильного цветения, эта красавица имеет сильный сладкий аромат с ярко выраженными фруктовыми нотами. Поэтому советую посадить у окна, возле крыльца или беседки, где вы проводите много времени.
На заметку. Чайно-гибридные розы — группа сортов роз, для которой характерны крупные одиночные цветки на длинных стеблях. Часто их выращивают для срезки.
Лучшее место — под солнцем.
Розы очень любят солнце, поэтому выбирайте место, где им достанется много света в течение всего дня. Могут также выносить и полутень, но это скажется на сроках цветения — бутоны появятся позже. Нужно избегать территорий, где есть сквозняки, но помнить о необходимости проветривания. Растения не любят застоев воды, что может вызвать развитие грибковых заболеваний.
При посадке нужно придерживаться расстояния между кустами, чтобы не допустить загущенности и обеспечить пространство для роста и развития. Для этого изучите информацию о размерах взрослого куста.
Высаживаем кусты в плодородный, легкий грунт. Но если на вашем участке тяжелая, например, глинистая почва, которая сильно удерживает воду, то в посадочную лунку добавляем дренаж (перлит или крупный песок), легкий нейтральный торф. Ваша розочка будет благодарна, когда вы при посадке добавите компост из конского или коровьего навоза. Он послужит и удобрением, и создаст благоприятную флору в почве.
На заметку. Не высаживайте розы рядом с крупными деревьями, папоротником и хостами, так как они могут забирать питательные вещества.
Чаще всего розы продают в виде привитых саженцев, поэтому при посадке место прививки нужно заглубить примерно на 10 см. Это позволит развиться дополнительным побегам.
После высадки обязательно мульчируем почву скошенной травой, измельченной древесиной, кострой льна или сосновой корой разной фракции. Так мы защитим грунт от коррозии, пересыхания и перегрева. Также поможем сохранить почву рыхлой и воздухопроницаемой с полезной флорой, которая защищает растения от разных болячек.
Благодарные растения.
Вода — источник жизни, поэтому не забываем регулярно поливать розовые кусты. Перелив и пересыхание одинаково плохо сказываются на их здоровье.
Весной, когда растение просыпается и активно набирает зеленую массу, ему больше всего необходим азот. Отлично подойдет перегной конского или коровьего навоза или куриного помета (его добавляем с осторожностью, чтобы не сжечь корни растения). Если таковых нет, то используем минеральные или органоминеральные смеси. Разводим и поливаем либо подсыпаем строго по инструкции.
В период бутонизации и цветения розам требуется много калия и фосфора. Разводим по 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Также мне очень нравится своей эффективностью кристалон красный. Его хорошо использовать для корневой подкормки и по листу. Азот не исключаем, но уменьшаем количество.
На протяжении всего сезона советую использовать «травяные бродилки» (плотно трамбуем в ведре сорняки, собранные на участке, заливаем водой и оставляем под крышкой до полного перегнивания). Этот бабушкин рецепт прекрасен тем, что работает не только как удобрение, но и способствует образованию в почве полезной флоры, которая не дает развиваться болезням. Основной недостаток — это запах гниющей органики, но он довольно быстро выветривается, а результат вы увидите по своим прекрасным, усыпанным цветами здоровым розам. В осенний период не используем азот, даем калий и фосфор.
Не забываем обрезать отцветшие соцветия, тонкие и сухие ветки. Убираем слепые побеги, которые активно растут, но не образуют бутонов.
Розы, как и все растения, подвержены нападению вредителей. Особенно их любит зеленая тля. Но с этим легко справиться с помощью спецпрепаратов. Я бы советовала Фитоверм — один из самых экологичных и безопасных. Также от незваного гостя можно избавляться механически: стряхивать со стеблей или смывать напором воды.
| Наталия Литвинюк, газета «7 дней». Фото из открытых интернет-источников.
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