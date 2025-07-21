Кусты роз не будут капризничать, если выполнять эти правила

На протяжении всего сезона советую использовать «травяные бродилки» (плотно трамбуем в ведре сорняки, собранные на участке, заливаем водой и оставляем под крышкой до полного перегнивания). Этот бабушкин рецепт прекрасен тем, что работает не только как удобрение, но и способствует образованию в почве полезной флоры, которая не дает развиваться болезням. Основной недостаток — это запах гниющей органики, но он довольно быстро выветривается, а результат вы увидите по своим прекрасным, усыпанным цветами здоровым розам. В осенний период не используем азот, даем калий и фосфор.