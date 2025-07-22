Что-то на «Красном & белом»

Источник на рынке складской недвижимости Прикамья обратил внимание, что обычно федеральные ритейлеры для своих нужд предпочитают склады класса А. Подобные объекты должны предусматривать рабочую высоту здания 12 м, высокие требования к полу (из-за нагрузки), системы пожаротушения и дымоудаления, парковку, рассчитанную на одновременное размещение большого числа грузового, легкового транспорта, и прочее. Площадь складов класса А может быть разной, но не менее 10 тыс. кв. м. «Расположение вдоль объездной дороги из Перми — это хорошая локация для склада, чтобы большегрузный транспорт, курсирующий к комплексу или от него, не стоял в пробках. Чем ближе к городу такой объект, тем лучше», — подчеркнул собеседник.