Почему семейные праздники важны детям и как их правильно организовать: советы психолога

Семейные праздники — это тепло и близость, которые запоминаются на всю жизнь. Именно они формируют у ребенка представления о любви, о заботе и об уважении к родственникам. Учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Грушина рассказала «Вечерней Москве», как организовать семейный праздник, чтобы он стал не только приятным времяпрепровождением, но и принес пользу.
Праздник может быть привязан к какому-то событию, например ко дню рождения, но это вовсе не обязательно. Создание собственных традиций — прекрасный способ укрепить семейные узы и объединить домочадцев. Важно само решение устроить праздник, а как его назвать, чему посвятить — можно придумать вместе. Начать подготовку к празднику лучше всего с простого, но увлекательного совместного творчества. Например, создайте из природных материалов поделку, которая будет олицетворять тему этого семейного дня. Если в доме не нашлось природных материалов, цветная бумага тоже подойдет. А если не придумали тему праздника, смастерите ромашку — не прогадаете.
— Ромашка — простой, но символичный цветок. Он олицетворяет искреннюю привязанность, доверие и верность — именно те чувства, на которых строится семья. Когда ребенок делает ромашку своими руками, он не просто вырезает лепестки из бумаги и развивает мелкую моторику. Он учится вкладывать эмоции в образ и выражать абстрактные понятия — любовь, заботу, нежность — через творчество, — объяснила психолог.
Чтобы этот день запомнился надолго, важно не только создать праздничную атмосферу, но и наполнить ее смыслом и действием. Расскажите ребенку поучительную сказку или легенду, связанную с семейными ценностями, обсудите, почему быть добрым — это сила. А затем закрепите эти знания с помощью настольных игр и домашних викторин. Вопросы про семейные традиции, истории из детства, забавные случаи — все это вызывает смех, поддерживает диалог и помогает почувствовать себя ближе друг к другу.
— Семейные игры развивают мышление, внимание, речь, но главное — они дают ощущение вовлеченности и включенности. Ребенок понимает, что его мнение важно, что взрослые слышат его и играют на равных. Это сильно укрепляет самооценку, — пояснила специалист.
Признаки эмоционального выгорания у ребенка.
Кулинария — еще один способ заложить семейные традиции. Приготовление любимого блюда легко становится частью праздника, особенно если готовите вместе.
— Это не про рецепты, это про команду. Когда ребенку доверяют настоящее дело, он чувствует себя значимым. А если все еще и вкусно получилось, появляется гордость за результат. Такие простые совместные действия формируют позитивный образ самого себя и оставляют теплые воспоминания на всю жизнь, — уверена психолог.
Еще один душевный вариант отметить праздник — семейные мастер-классы. Слепите подкову на счастье, сделайте открытки или сердечки из пластилина, соберите рамки для фото или разрисуйте друг другу футболки. А завершить день можно уютным вечерним просмотром кинокартины или мультфильма. Совместное времяпрепровождение и разговор после — еще один способ побыть вместе, поделиться впечатлениями и сохранить ощущение праздника.
Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям программы «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».
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