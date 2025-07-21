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Заморный период объявлен в Таганрогском заливе

С 18 июля в Азовском море объявили заморный период.

Источник: Комсомольская правда

С 18 июля в Азовском море, включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, введен заморный период. Это решение принято Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства на основании рекомендаций ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ»).

Специалисты проанализировали данные гидрометеорологических наблюдений и выявили риск массовой гибели бычков из-за возможного дефицита кислорода в воде.

Чтобы минимизировать ущерб рыбным запасам, промысловикам разрешен вылов бычков механизированными драгами в определенных районах. При этом должны соблюдаться правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна.

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