Заморный период объявлен в Таганрогском заливе

С 18 июля в Азовском море, включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, введен заморный период. Это решение принято Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства на основании рекомендаций ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ»).