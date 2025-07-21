Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ пройдет в Москве 22−25 июля

Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко — флагманский проект Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, реализуемый с 2018 года. Конкурс объединил около 3 тыс. молодых специалистов из стран СНГ. Проект осуществляется при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, а также при содействии государственных органов власти. В конкурсе традиционно участвуют бакалавры, студенты, магистранты и молодые специалисты в сфере общественных наук из постсоветских государств. Особенно активно принимают участие в конкурсе представители Республики Беларусь.