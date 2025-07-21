Народные приметы на 22 июля 2025 года: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Какой сегодня день по народному календарю.
22 июля в народной традиции — день Панкратия и Кирилла, а также Фёдора Урожайного. Эти даты ассоциируются с окончанием первой части лета и активной фазой сбора урожая. Название «Урожайный» указывает на то, что в этот день следовало обратить внимание на состояние полей, овощей, злаков и фруктов. В народе говорили: «Пришёл Фёдор — считай, сколько чего уродилось».
С этого дня начинали прогнозировать, каким будет общий результат летнего труда. Наблюдения за погодой, природой и поведением животных имели практическое значение — они определяли тактику дальнейших полевых работ.
Что делали на Руси в этот день.
Проводили осмотр полей и огородов — оценивали степень зрелости злаков и овощей. Заготавливали и сушили лекарственные травы, в том числе подорожник, мяту, зверобой. Начинали копать раннюю картошку, выкапывали лук и чеснок. В садах проверяли состояние яблонь и груш, собирали первые плоды. Проводили проветривание амбаров и подготовку к закладке зерна нового урожая. Женщины стирали бельё, убирали постель и выносили сушиться вещи на солнце.
22 июля воспринималось как практический день — без праздников, но с приоритетом на полезные дела.
Что рекомендуется делать в этот день.
Начать уборку раннего урожая: картофель, репа, морковь, кабачки. Заготавливать зелень на зиму — сушить укроп, петрушку, мяту. Очистить хозяйственные помещения, амбары, кладовые. Перебрать прошлогодние запасы, чтобы освободить место для нового урожая. Привести в порядок инструменты: косы, грабли, тяпки. При возможности — посетить родниковую воду или искупаться в реке: по народной традиции это способствовало укреплению здоровья.
Считается, что продуктивная работа 22 июля способствует благополучию в семье и сохранности всех заготовок.
Чего не стоит делать 22 июля.
Не рекомендуется лениться — бездействие в день Фёдора Урожайного приравнивалось к потере части урожая. Не следует откладывать начатые дела: всё, что «застоит» в этот день, будет тяжело довести до конца. Запрещено мусорить в доме — считается, что это может привлечь болезни или неурожай. Не давать в долг деньги или продукты — можно «отдать» достаток. Избегать скандалов, особенно на улице — по поверьям, это «разбрызгивает» добро семьи.
Нельзя работать с огнём без необходимости: не жгли костры, не сжигали мусор, опасаясь привлечь несчастья.
Приметы погоды на 22 июля.
Если утро туманное — ожидается обильный урожай овса. Ясный и солнечный день — к сухому августу. Много пауков в траве — к продолжительной жаре. Гром 22 июля — к затяжным дождям в конце месяца. Если ласточки летают низко — возможны кратковременные ливни. Роса не осела — день будет знойным.
По наблюдениям, погодные условия 22 июля часто отражают характер окончания лета и помогают скорректировать планы по уборке урожая.
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