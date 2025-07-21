Народные приметы на 22 июля 2025 года: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Не рекомендуется лениться — бездействие в день Фёдора Урожайного приравнивалось к потере части урожая. Не следует откладывать начатые дела: всё, что «застоит» в этот день, будет тяжело довести до конца. Запрещено мусорить в доме — считается, что это может привлечь болезни или неурожай. Не давать в долг деньги или продукты — можно «отдать» достаток. Избегать скандалов, особенно на улице — по поверьям, это «разбрызгивает» добро семьи.