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Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом

Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне и промышленности и торговле разработать поправки в законодательство о запрете закупки военной формы за рубежом, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю Председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом в действующее законодательство», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба приводит слова Володина о том, что необходимо развивать собственную легкую промышленность.

«Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран», — сказал председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что реализация решений в этом направлении — вопрос обеспечения безопасности страны.

«Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее», — заключил он.

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