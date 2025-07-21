Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом

«Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран», — сказал председатель Госдумы.