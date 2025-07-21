От «Солдат» до «Левиафана»: главные роли Романа Мадянова

Роман Мадянов ушел из жизни из-за страшной болезни.
Роман Мадянов начал сниматься в кино в 9 лет, стал звездой в 11, а в 62 ушел из жизни, оставив после себя больше 200 ролей — от комедийного майора Колобкова в «Солдатах» до мрачного мэра в «Левиафане». Роман Мадянов прожил жизнь между театром и кино, оставаясь честным, верным и добрым человеком. 25 сентября 2024 года его не стало — актер скончался после тяжелой болезни. URA.RU рассказывает историю Романа Мадянова.
Детство и юность Романа Мадянова.
Родился Роман Сергеевич Мадянов 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске — тихом городке в Московской области. Его отец, Сергей Вениаминович, работал режиссером и редактором на телевидении, а мать, Антонина Михайловна, была библиотекарем. Вместе с братом Вадимом Роман часто ездил с отцом на работу, и однажды его заметили помощники режиссеров. Тогда, в 1971 году, Романа пригласили на эпизодическую роль в фильме «Перевод с английского».
Роман Мадянов впервые снялся в кино еще в детствеФото: Sobolev Artyom / news.ru / Global Look Press.
Уже через несколько лет после дебюта юный Роман получил главную роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий». Эта роль сделала его одной из самых заметных актеров в детском кино. После этого последовали другие роли: «Весенние перевертыши», «Анискин и Фантомас», «Все дело в брате» вошли в его портфолио еще в подростковом возрасте. Так что после получения аттестата выбор будущей карьеры был для Романа очевидным.
Несмотря на ранний успех, поступить в ГИТИС с первого раза не удалось: экзамены артист сдавал дважды. Во время второй попытки вуз потребовал от Романа дать обещание отказаться от съемок на время учебы, и он согласился.
Карьера Романа Мадянова.
Роман Мадянов с самого начала карьеры уверенно двигался по двум параллельным дорогам — театра и кино. После окончания ГИТИСа в 1984 году и службы в армии, Мадянов в 1987-м вернулся сцену театра имени Владимира Маяковского — в котором остался на всю жизнь. За почти сорок лет работы в этом театре он сыграл десятки ролей. Среди наиболее запомнившихся постановок — «Горбун», «Закат», «Жертва века», «Наливные яблоки», «Дети Ванюшина», «Валенсианские безумцы», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Он был универсальным актером, органичным в любой эпохе, с любым текстом.
В кино Мадянов вернулся в конце 1980-х после перерыва, связанного с учебой. В 1989 году он сыграл Виктора в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция “Кооперация”».
Роман Мадянов прославился как артист не толкьо кино, но и театраФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
Широкую известность Роману Мадянову принесла роль майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты» (2004−2007). Этот образ сделал Мадянова известным по всей России. Однако сам актер позднее признавался, что из-за определенной однобокости сюжета и пародийности происходящего начал дистанцироваться от этой работы.
С начала 2000-х Мадянов оказался востребован как в телесериалах, так и в авторском кино. Он играл в «Штрафбате», «Детях Арбата», «Мастере и Маргарите», «Иронии судьбы. Продолжение», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Поддубном», «Легенде № 17». Одним из главных актерских достижений стало участие в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», где Мадянов сыграл мэра — беспринципного чиновника, образ которого вызвал бурную общественную реакцию. За эту роль он получил «Золотого орла» и «Нику».
В 2007 году Мадянов снялся в фильме Никиты Михалкова «12» — ремейке знаменитой драмы «12 разгневанных мужчин», где каждый из присяжных раскрывался как полноценная драматическая фигура. Мадянов в роли патриота и одновременно циника вновь оказался в центре внимания: его герой был одним из самых ярких в картине. Фильм получил приз на Венецианском кинофестивале.
В то же время артист продолжал сниматься в телесериалах. В «Домашнем аресте» Бориса Хлебникова он исполнил роль губернатора Виктора Степановича — колоритного, харизматичного, коррумпированного чиновника.
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В последние годы жизни Мадянов не сбавлял темпа. Он снялся в лентах «По щучьему велению», «Гардемарины 1787», «Любовь Советского Союза», «Исправление и наказание», «Шаляпин», «Маленький шеф».
В 2021 году об артисте вышел документальный фильм «С купеческим размахом», где коллеги, друзья и он сам рассказывала о профессии и своей жизни. Это был честный, без лишнего пафоса портрет человека, который прожил жизнь в искусстве — не ради славы, не ради денег, а потому что не мог иначе.
Личная жизнь Романа Мадянова.
Роман Мадянов всю жизнь оставался верен супругеФото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press.
Свою будущую жену Наталью актер встретил в театре им. Маяковского, где она работала осветителем. Влюбленные расписались в ЗАГСе в 1992 году, а позже и обвенчались. В 1993 году в паре родился единственный сын, которого назвали Романом в честь отца. Наталья ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя семье и дому..
Близкие описывали Романа как редкого однолюбца, человека скромного и глубоко семейного. Он не любил публичных мероприятий, предпочитал отдыхать с женой на даче в Бронницах, заниматься рыбалкой, заботиться о питомцах — особенно о корги по кличке Пулька. В зрелом возрасте увлекся компьютерами и интернетом, активно играл в компьютерные игры. Интересно, что он никогда не садился за руль: за рулем часто сидела Наталья, а он спокойно читал сценарии на заднем сиденье.
Последние годы жизни Романа Мадянова.
Фанаты Романа Мадянова узнали о страшной болезни артиста в 2024 годуФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва».
Весной 2024 года стало известно, что у артиста начал прогрессировать рак легких — врачи выявили злокачественные опухоли в легком, а также множественные кисты в почках, печени и селезенке. К тому же, в конце августа, Роман Мадянов перенес операцию по частичному протезированию тазобедренного сустава из? за коксартроза. Но несмотря на проблемы со здоровьем, актер продолжал сниматься и выходить на сцену вплоть до сентября — несмотря на слабость и частые обмороки.
К началу сентября все спектакли с его участием были отменены из-за ухудшения состояния здоровья актера. Родные Мадянова сказали, что он практически перестал есть, постоянно терял сознание, а дыхание стало затрудненным.
25 сентября 2024 года, около полудня, Роман Мадянов скончался — ему было 62 года. Прощание прошло 27 сентября в Архангельском соборе Бронниц. В марте 2025 года ему посмертно присудили очередную премию «Ника» за лучшую роли второго плана.