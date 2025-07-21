От «Солдат» до «Левиафана»: главные роли Романа Мадянова

Роман Мадянов с самого начала карьеры уверенно двигался по двум параллельным дорогам — театра и кино. После окончания ГИТИСа в 1984 году и службы в армии, Мадянов в 1987-м вернулся сцену театра имени Владимира Маяковского — в котором остался на всю жизнь. За почти сорок лет работы в этом театре он сыграл десятки ролей. Среди наиболее запомнившихся постановок — «Горбун», «Закат», «Жертва века», «Наливные яблоки», «Дети Ванюшина», «Валенсианские безумцы», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Он был универсальным актером, органичным в любой эпохе, с любым текстом.