Байкер, священник и актер: Ивану Охлобыстину — 59

Семейная жизнь Ивана Охлобыстина разительно отличается от его насыщенной карьеры. В 1995 году актер, познакомившись с Оксаной Арбузовой, сделал ей предложение уже спустя неделю после начала их общения. «Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье и с двумя бородатыми кавалерами. Как оказалось, они только отыграли спектакль “Три сестры” по Чехову. Проходя мимо, я взял и сказал: “Ты будешь моей!” — передает слова Охлобыстина Voice.