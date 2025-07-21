«Боялась раздавить своей грудью Миронова»: Ирине Розановой исполняется 64

Ирина Розанова 22 июля отмечает 64-летие.
В истории российского кинематографа есть актрисы, чьи роли невозможно перепутать с другими. Их талант настолько многогранен, что каждая новая работа становится открытием. Ирина Розанова — именно такая актриса. Ее героини — это красивые, живые, противоречивые женщины, которые запоминаются зрителю навсегда. Путь актрисы от юности до сегодняшнего дня в материале URA.RU.
Детство и юность Ирины Розановой.
Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе в творческой семье, где сцена была не просто профессией — она становилась образом жизни. Ее мать, Зоя Белова, служила в театре, а отец, Юрий Розанов, был актером и режиссером.
Неудивительно, что Ирина, по ее собственному признанию, мечтала об актерской профессии еще до того, как появилась на свет — мама до последних недель беременности играла в спектаклях, и маленькая Ирочка буквально впитывала атмосферу театра с первых мгновений своей жизни. Вскоре после ее рождения семья переехала в Рязань, где продолжила работу в местном театре.
Ирина Розанова в фильме «Единожды солгав…» режиссера Владимира Бортко, 1987 г. Фото: Russian Look / Global Look Press.
Детство Ирины прошло в окружении закулисной романтики и творческой суеты. Родители много работали, и воспитание часто ложилось на плечи няни — Елизаветы Тихоновой, которая, по сути, стала родным человеком для девочки.
Именно она первым делом заметила необычную чуткость ребенка к искусству, рассказала ей сотни сказок и песен, сшила первое настоящее платье и поддерживала мечты Ирины о сцене. В возрасте пяти лет будущая актриса впервые вышла на сцену в эпизодической роли ребенка — это стало ее первым настоящим театральным переживанием.
«У нас дома хранится черно-белая фотография. 1961 год. На снимке — моя мама играет Лизу Протасову в спектакле “Дети солнца” по Горькому. На обратной стороне карточки надпись: “Доченька, вот с этого момента началась твоя творческая судьба”», — рассказывала Ирина Розанова в интервью порталу «7 дней».
Школа, как признается Розанова, никогда не была для нее местом вдохновения. Ее раздражали строевые дисциплины, девизы, и она откровенно тяготилась атмосферой пионерских лагерей. Однако мама настояла, чтобы Ирина получила музыкальное образование — девочка училась в музыкальной школе по классу фортепиано, за что впоследствии была ей благодарна.
Розанова подавала документы во все театральные вузы МосквыФото: Галина Кмит / РИА Новости.
Несмотря на хорошие перспективы в музыке, ее влекло именно актерство. После школы она подавала документы «во все театральные вузы и сначала шла уверенно, с хорошими оценками», но провалила прослушивание в Щепкинское училище. Огорченная и смущенная, она вернулась в Рязань, устроилась работать костюмером в театр, параллельно готовясь к новой попытке. Через год ее упорство дало плоды — Ирина поступила в ГИТИС, где попала в мастерскую Оскара Ремеза.
Творческий путь Ирины Розановой.
Уже на втором курсе ГИТИСа Розанова была замечена в Театре имени Маяковского, где она начала играть и набиралась профессионального опыта. После окончания института ее пригласили в Театр-студию «Человек», а затем она служила в Театре на Малой Бронной и в знаменитом Ленкоме под руководством Марка Захарова.
Театр стал для нее настоящей школой выживания и мастерства. За десятилетие на сцене она исполнила немало ярких ролей: Изабелла в «Иллюзии», Настасья Филипповна в «Идиоте», Елена Андреевна в «Лешем». Но, как это часто бывает, настоящая всероссийская слава пришла к ней с экрана.
Ее кинодебют состоялся в 1984 году в телефильме Александра Калягина «Подружка моя», где она сыграла роль Люси. Затем последовала главная роль в ленте «Алый камень», а затем — яркие и запоминающиеся образы в «Жизни Клима Самгина», «Где находится нофелет?», «Единожды солгав».
Особенно заметной стала ее работа в картине Петра Тодоровского «Интердевочка», где она воплотила роль Симы-Гулливер. Именно этот образ, дерзкий, с обостренной чувственностью и уязвимостью, сделал актрису по-настоящему узнаваемой и любимой зрителем.
Ирина Розанова в роли Симы-Гуливер в фильме «Интердевочка», 1989 г. Фото: Интердевочка (1989) / СССР, Швеция / Мосфильм, FilmStallet AB, Exat AB & Co. KB / Режиссер Пётр Тодоровский.
С режиссером Тодоровским Розанова продолжила сотрудничество в драме «Анкор, еще анкор!», где играла вместе с Евгением Мироновым. В последующие годы она стала одной из самых востребованных актрис российского кино.
«Я тогда бросила курить, заедала стрессы сладким и весила 85 килограммов. Тодоровский увидел меня и воскликнул: “Они же в то время такими и были!” — имея в виду офицерских женщин. Но если Петра Ефимовича моя фигура сильно радовала, то саму меня — наоборот. Я переживала страшно, просто боялась смотреть в зеркало, потому что видела там только тело, много тела. Женю Миронова, этого кузнечика, я боялась, раздавить своей грудью», — вспоминала актриса.
Среди ключевых ее работ — «Ворошиловский стрелок», «Дети понедельника», «Петербургские тайны», «Жуков», «Стиляги». Ее образ министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в одноименном сериале стал выдающимся не только с точки зрения актерской работы, но и с позиции исторической достоверности. За эту роль Розанова была удостоена премии «Золотой орел».
«Когда мне предложили играть Фурцеву, я даже не делала автопортрет. Это была легенда, а не документально-историческая картина. Я не знаю, какая она была. Кто-то был недоволен этой работой, а я говорю: “Вы знаете, я играла по нотам”. Роль приходит в такой период, когда я уже сама прожила определенную часть жизни, и мне интересно было высказаться просто как женщине, которая к пятидесяти годам накопила какой-то опыт. Эта роль дала мне такую возможность», — делилась Ирина Розанова в интервью телеканалу «Домашний».
Особое место в ее фильмографии занимают роли, требующие внутренней глубины и психологической точности. Так, в фильме «На тебя уповаю» она сыграла воспитательницу детдома — роль, в которой тонко отразились не только жесткость, но и скрытая нежность героини.
Ален Делон подарил при встрече Ирине Розановой две розы, которые она сохранила как гербарийФото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.
В 2012 году на экраны вышла комедия «С новым годом, мамы!», где в одной из новелл Ирина Розанова сыграла учительницу французского языка вместе с Аленом Делоном (камео). По воспоминаниям актрисы, Делон подарил ей при встрече две розы, которые она потом сохранила как гербарий.
«Во Франции, конечно, фантастическое отношение к женщине. Там у меня был гример Жюль, который работал с известными актерами. Жюль трудится над моим гримом, и тут на съемочную площадку приходит Ален Делон. Я взметнулась: “Пора заканчивать!” Я не из тех актрис, кто будет докрашивать последнюю ресницу, когда ее вся группа ждет. А Жюль попросил переводчицу передать мне: “Скажите Ирине, что во Франции неважно — Делон или не Делон: если женщине нужно два-три часа на грим, ее все будут ждать”», — вспоминала Розанова в интервью газете «Аргументы и Факты».
В драме «Одесса» Валерия Тодоровского актриса перевоплотилась в еврейскую тетушку Раису Ировну, научившись ради этой роли говорить на идише. Розанова не боится менять амплуа, пробует себя в разных жанрах — от трагедии до черной комедии.
Личная жизнь Ирины Розановой.
Любовная история актрисы — это отдельная страница ее биографии, столь же насыщенная, как и ее творческий путь. Ее первая влюбленность случилась еще в школьные годы — в одноклассника Сергея Пантюшина, с семьей которого Ирина дружит по сей день.
«Наше чувство с Сережей было абсолютно чистое, светлое, без дураков. Мои мама с папой ему доверяли безгранично и знали, что если они уезжают, то на него в отношении меня можно положиться. И очень правильно, что не было у нас с Сережкой финальной точки. Мы вовремя разошлись каждый по своей дорожке», — делилась Ирина Розанова корреспонденту портала «7 дней».
Первое официальное замужество у нее состоялось в студенческие годы — супругом стал режиссер Евгений Каменькович. Однако этот союз просуществовал недолго: Каменькович вскоре полюбил другую женщину и ушел.
Актриса Ирина Розанова в фильме «Одесса», реж. Валерий Тодоровский, 2019 г. Фото: Одесса (2019) / Россия / Мармот-фильм при участии Ленфильм, Мосфильм / Режиссер Валерий Тодоровский.
Позже у Ирины был роман с режиссером Дмитрием Месхиевым, но их страстные характеры не позволили отношениям продлиться долго. Следующим избранником стал известный продюсер Тимур Вайнштейн. Они даже планировали ребенка, но беременность завершилась трагедией. После этого Розанова сама предложила расстаться, понимая, как сильно супруг мечтал о детях.
Последним официальным браком актрисы стал союз с кинооператором Григорием Беленьким, с которым она познакомилась на съемках картины Эльдара Рязанова. А затем она жила в гражданском браке с режиссером Бахтиером Худойназаровым, который предлагал ей выйти замуж, но актриса так и не приняла это предложение. Все ее романы, по ее словам, в итоге трансформировались в дружеские отношения, и, возможно, в этом она находит свой путь к близости и гармонии.
Ирина Розанова с Бахтиером Худойназаровым на кинофестивале «Зеркало» в городе ПлесФото: Смирнов Владимир / ITAR-TASS.
Своих детей у Ирины нет, но она с большой теплотой относится к своим племянницам, а также к их детям — Егорке и Макару, которых называет своими «внуками». Она часто говорит, что с годами научилась находить счастье в мелочах — в утреннем чае, хорошей книге, солнечном дне, и, конечно, в работе.
Ирина Розанова сейчас.
Несмотря на возраст, Ирина Розанова остается одной из самых активных и востребованных актрис в российском кинематографе. В 2020 году она сыграла в ряде заметных проектов, среди которых драма «Скажи ей» и лента «Love», где она предстала в неожиданной, но яркой роли матери главного героя.
Розанова в роли прокурора Нины Долгачевой с Абдуловым в роли подполковника угрозыска Игоря Клепко на съемках телевизионного сериала «Ледниковый период», 2002 г. Фото: Олег Булдаков/ТАСС.
А в 2021 году, когда актрисе исполнилось 60 лет, она получила, по ее собственному признанию, «лучший подарок» — роль в сериале «Самка богомола». Это был настоящий вызов: героиня Розановой — серийная убийца, мстящая за страдания женщин, которых не смогла защитить система. Подготовка к роли потребовала серьезной психологической проработки, и актриса вдохновлялась фильмом «Молчание ягнят» и образом Кларисы Старлинг.
«Когда меня спрашивают, хожу ли я театры, отвечаю: “Что же, я дурочка, что ли, в свободное от работы время ходить на работу?” Не люблю суеты, не люблю, когда много людей. Я порой очень неподъемный человек, мне нравится побыть дома. “Пойдем на тусовку, нарядимся” — это не мое», — отмечала актриса в интервью журналу «Москвич Mag».
После «Самки богомола». Розанова также снялась в фантастическом фильме «Предпоследняя инстанция», драме «Недетский дом», фэнтези «Красная шапочка», музыкальной драме, поднимающей проблему школьного буллинга «Плакса», детективном сериале «Престиж», и в комедийно-драматическом сериале «ВИА “Васильки”».
Ирина Розанова на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде, 2024 г. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Сегодня Ирина Юрьевна по-прежнему в профессии, играет, снимается, берет интервью, дает мастер-классы, а дома занимается рисованием. Она остается человеком с внутренним стержнем, талантом и удивительной способностью перевоплощения.
«У меня был сложный период в 2010 году, когда из жизни ушел папа. Вообще тот год был каким-то сумасшедшим. Я взяла краски и начала разрисовывать икеевские глиняные горшки. Раньше мне говорили: “Давай тебя научим”. А я все упиралась, мол, не надо, не трогайте меня. А когда сама сделаю, отойду подальше, посмотрю на собственное творение и подумаю: “Божечки! Неужели я сама это придумала и нарисовала?”. Восторг детский!», — рассказывала Розанова в беседе с корреспондентом газеты «Аргументы и Факты».
Ее героини — сильные, живые, часто противоречивые женщины, которых невозможно забыть. Именно эта живость, эта внутренняя правда, делает Ирину Розанову по-настоящему уникальной актрисой своего поколения. И, кажется, ее лучшие роли — еще впереди.