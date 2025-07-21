«Боялась раздавить своей грудью Миронова»: Ирине Розановой исполняется 64

«У меня был сложный период в 2010 году, когда из жизни ушел папа. Вообще тот год был каким-то сумасшедшим. Я взяла краски и начала разрисовывать икеевские глиняные горшки. Раньше мне говорили: “Давай тебя научим”. А я все упиралась, мол, не надо, не трогайте меня. А когда сама сделаю, отойду подальше, посмотрю на собственное творение и подумаю: “Божечки! Неужели я сама это придумала и нарисовала?”. Восторг детский!», — рассказывала Розанова в беседе с корреспондентом газеты «Аргументы и Факты».