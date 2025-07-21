Shaman отказался от роли князя Владимира в этно-опере Матвиенко

Shaman покинул актерский состав оперы «Князь Владимир», уступив место другому артисту.
Певец Ярослав Дронов (Shaman) объявил о своем уходе из этно-оперы «Князь Владимир» композитора Игоря Матвиенко. Причиной стал напряженный гастрольный график музыканта.
«Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы “Князь Владимир”. Со старта нового тура “ПОБЕДА!” я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также идет серьезная подготовка к конкурсу “Интервидение 2025”», — объяснил артист ТАСС. Уход из оперы он назвал оправданным и разумным решением.
Shaman отметил, что опыт работы в проекте оказался для него значимым и позволил расширить профессиональные навыки. Он подчеркнул, что участие в постановке оперы — редкая возможность для современных исполнителей, а сотрудничество с Игорем Матвиенко принесло ему немало новых знаний и впечатлений.
На главную роль князя Владимира в спектакле приглашен хореограф Даниил Благов. Дронов выразил готовность вернуться к подобным проектам в будущем, если позволит рабочий график.
Премьера этно-оперы состоялась в Государственном Кремлевском Дворце в начале февраля 2025 года. Как отмечал певец, ему было легко адаптироваться к музыкальным особенностям спектакля из-за своего образованию в области народного пения.