Shaman отказался от роли князя Владимира в этно-опере Матвиенко

«Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы “Князь Владимир”. Со старта нового тура “ПОБЕДА!” я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также идет серьезная подготовка к конкурсу “Интервидение 2025”», — объяснил артист ТАСС. Уход из оперы он назвал оправданным и разумным решением.