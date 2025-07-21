«Вкусно — и точка» столкнулась с массовым сбоем из-за зарубежных хакерских атак

Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 21 июля. Именно в этот день интернет-злоумышленники начали хакерскую атаку на сеть, из-за чего у пользователей появились проблемы. С перебоями работали как сайт и приложение, так и облачный провайдер.