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«Вкусно — и точка» столкнулась с массовым сбоем из-за зарубежных хакерских атак

Сеть «Вкусно и точка» сообщила, что сейчас все неполадки в работе сайта, приложения и провайдера уже устранены.

Источник: Комсомольская правда

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» столкнулась с массовым сбоем из-за хакерских атак. В том числе из-за рубежа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сети.

Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 21 июля. Именно в этот день интернет-злоумышленники начали хакерскую атаку на сеть, из-за чего у пользователей появились проблемы. С перебоями работали как сайт и приложение, так и облачный провайдер.

Однако ситуацию быстро удалось наладить. Поэтому уже к вечеру 21 июля работа интернет-ресурсов сети стабилизировалась. Сейчас все функционирует в штатном режиме.

«Мы сделали всё возможное, чтобы восстановить доступ как можно скорее. Сейчас сайт и приложение снова работают в обычном режиме — можно спокойно знакомиться с новинками и оформлять заказы», — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад сеть «Вкусно — и точка» также сталкивалась со сбоями. Тогда не работало приложение. Пользователи массово жаловались на невозможность подключения ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета. Как объяснили представители сети ресторанов, всему виной были сбои в работе провайдера.