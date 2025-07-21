Для пассажиров поездов в Ростовской области открыли пункт сбора питьевой воды

В Ростовской области из-за задержки движения поездов и большого пассажиропотока было решено помочь путешественникам, и на базе Управления по делам ГО и ЧС в Каменске создали пункт сбора питьевой бутилированной воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий.
Он отметил, что вода будет приниматься только бутилированная, но не в стекле. А также она должна быть закрыта заводским способом.
— Собранная вода оперативно будет раздаваться волонтерами и добровольцами на наших железнодорожных вокзалах, — говорится в сообщении.
Пункт сбора находится на улице Желябова, 31. Воду можно сдать с 7:00 до 22:00.
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