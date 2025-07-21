Врач Филева рассказала, чем грозит ношение мокрой обуви

Также мокрая обувь способствует размягчению и повреждению кожи, из-за чего растет риск появления мозолей, потертостей и ран, через которые в организм могут проникнуть бактерии. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом или диабетом: у них даже небольшие повреждения кожи заживают медленнее и могут привести к серьезным осложнениям, в том числе трофическим язвам.