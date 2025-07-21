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Врач Филева рассказала, чем грозит ношение мокрой обуви

Ношение промокшей обуви в течение всего дня может спровоцировать развитие грибов рода Candida и дерматофитов, провоцирующих кожные заболевания. Эти организмы размножаются во влажной среде, вызывая зуд, шелушение, трещины и неприятный запах. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ношение промокшей обуви в течение всего дня может спровоцировать развитие грибов рода Candida и дерматофитов, провоцирующих кожные заболевания. Эти организмы размножаются во влажной среде, вызывая зуд, шелушение, трещины и неприятный запах. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Также мокрая обувь способствует размягчению и повреждению кожи, из-за чего растет риск появления мозолей, потертостей и ран, через которые в организм могут проникнуть бактерии. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом или диабетом: у них даже небольшие повреждения кожи заживают медленнее и могут привести к серьезным осложнениям, в том числе трофическим язвам.

Другим серьезным последствием ношения мокрой обуви специалист назвала переохлаждение стоп.

— Влажная обувь нарушает терморегуляцию, что может спровоцировать снижение локального иммунитета и увеличить риск респираторных инфекций. У людей с хроническими заболеваниями, такими как цистит или болезни суставов, переохлаждение ног может вызывать обострения, — подчеркнула Филева.

Для минимизации рисков она рекомендовала как можно скорее сменить обувь, если та промокла, и тщательно высушить ноги. Для профилактики врач посоветовала использовать водоотталкивающие спреи и выбирать обувь из дышащих материалов, которые быстрее высыхают, передает Life.ru.

По словам медицинских специалистов, переохлаждение ног может вызвать воспаление мочеполовой системы и ослабить иммунитет, из-за этого также могут появиться проблемы с почками и суставами.