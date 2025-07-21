Российских туристов около 10 часов морили голодом, несмотря на скандалы

По словам россиян, экскурсию в город Эфес они купили у туроператора за 11 тысяч рублей. Но о том, что питание не предусмотрено, их предупредили сразу. А вот о том, что организаторы не сделают никаких остановок в жару 33 градуса для покупки еды или питья хотя бы за свой счет, не уточнили.