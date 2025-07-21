Российских туристов около 10 часов морили голодом, несмотря на скандалы

В Турции российских туристов около 10 часов морили голодом и не давали время на покупку воды, несмотря на скандалы. О «голодной» экскурсии пишет Shot.
По словам россиян, экскурсию в город Эфес они купили у туроператора за 11 тысяч рублей. Но о том, что питание не предусмотрено, их предупредили сразу. А вот о том, что организаторы не сделают никаких остановок в жару 33 градуса для покупки еды или питья хотя бы за свой счет, не уточнили.
Туристы заявили, что ни скандалы, ни угрозы не помогали. А одного мужчину гиды буквально вырвали из очереди в кассу на заправке, где он пытался купить еду.
При этом на месте все достопримечательности оказались на реставрации, о чем тоже не предупреждали.
Многие путешественники ехали обратно в отель с сильным головокружением и слабостью. Причем голодать пришлось до вечера, так как на обед они опоздали.
Туроператор отказался вернуть средства хотя бы частично, отмечает издание.
Ранее российские туристы объяснили, почему не собираются отказываться от «Доширака» в Абхазии, несмотря на поднявшуюся вокруг лапши шумиху.