Сокращение нагрузки, электронный формат. Медведева рассказала о новациях в сборе отчетности

«Плюс ранее было разрешено в течение года вносить изменения либо принимать самостоятельные решения (без межведомственного совета) о введении ведомственной отчетности. Сегодня это запрещено. Любая новая отчетность должна обязательно пройти через межведомственный совет, который сделает свое заключение о целесообразности ее введения. Таким образом, все нормы указа нацелены на максимальную оптимизацию данных, которые проходят через госорганы и на то, чтобы минимизировать как финансовые, так и трудовые затраты», — отметила Инна Медведева.