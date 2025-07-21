Сокращение нагрузки, электронный формат. Медведева рассказала о новациях в сборе отчетности

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие изменения внесены в порядок сбора ведомственной отчетности и другой информации с принятием указа № 285, который 21 июля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, в эфире «Первого информационного» телеканала рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, сообщает БЕЛТА.
Ведомственная отчетность и разовые запросы.
Документ принят с учетом предписаний Директивы Президента № 11 от 2 апреля 2025 года и правоприменительной практики.
Как пояснила Инна Медведева, речь идет об оптимизации отчетности, недублировании показателей, а также о том, чтобы информация собиралась одноразово, но при этом действовал принцип многократности ее использования. Теперь этими вопросами будет заниматься Межведомственный совет по управлению государственными данными. Будет проводиться инвентаризация всех информационных ресурсов государственных органов, которые содержат информацию о тех или иных показателях деятельности.
«Совет будет заниматься тем, что будет рассматривать состав, структуру и детализацию данных показателей. Это касается ведомственной отчетности и разовых запросов. Ведомственная отчетность собирается органами государственного управления в рамках своей компетенции и те показатели, которые они собирают, как правило, не дублируются статистической отчетностью», — пояснила Инна Медведева.
Она добавила, что с 2011 года такая отчетность сокращена в шесть раз и работа в этом направлении продолжается. Что касается разовых запросов, то в указе Президента установлены подходы по сбору такой информации. Если дублируется в определенной степени статистическая отчетность, то важно понять, насколько оправданы такие разовые запросы.
Сокращение нагрузки.
«Главой государства поставлена задача максимально сократить отчетную нагрузку на респондентов (юридические лица и граждане) и сделать ее в электронном формате, — отметила Инна Медведева. — При этом ее количество должно быть оптимальным. Она не должна загружать юридических лиц, граждан».
Решения межведомственного совета являются обязательными к исполнению. При этом если необходимо доработать программные продукты или программное обеспечение, на основе которого работает информационный ресурс, дается два года, чтобы откорректировать работу.
Инна Медведева подчеркнула, что несмотря на то, что потребуется обрабатывать больше информации, количество штатных сотрудников не изменится. Вместе с тем корректируется состав межведомственного совета. В него вошли представители Министерства связи и информатизации, Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) — те люди, которые работают на информатизацию страны.
Безбумажный документооборот и меньше согласований.
Как отметила председатель Национального статистического комитета, переход на безбумажное предоставление любой отчетности нужно обеспечить в течение года. Статистические данные уже давно собираются таким образом. Теперь это требование распространяется и на другие виды отчетности.
Еще одно направление — уменьшение количества согласований. В пример Инна Медведева привела процедуру прохождения ведомственной отчетности через Межведомственный совет по управлению государственными данными. Не потребуется ежегодно вносить всю ведомственную отчетность, необходимо будет вносить только ту отчетность, которая претерпевает изменения.
«Плюс ранее было разрешено в течение года вносить изменения либо принимать самостоятельные решения (без межведомственного совета) о введении ведомственной отчетности. Сегодня это запрещено. Любая новая отчетность должна обязательно пройти через межведомственный совет, который сделает свое заключение о целесообразности ее введения. Таким образом, все нормы указа нацелены на максимальную оптимизацию данных, которые проходят через госорганы и на то, чтобы минимизировать как финансовые, так и трудовые затраты», — отметила Инна Медведева.
Она добавила, что разовые запросы поступают достаточно часто. Они касаются, в частности, кадрового обеспечения организации, прогнозирования определенных показателей, предварительных данных по выполнению тех или иных заданий, информации по сбору урожая, компетенций органов государственного управления и др. По опыту Белстата, с переходом в электронный формат затраты сокращаются на треть.
Ответственность за нарушения.
По словам Инны Медведевой, в указе содержатся требования по наказанию виновных. Организация имеет право обратиться к вышестоящей организации либо вышестоящему руководителю с жалобой на неправомерный запрос информации и не предоставлять такую отчетность. Если в течение года такое повторяется, то к ответственным лицам могут применяться нормы дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Все запросы должны быть обоснованны, регламентированы законодательными актами, подчеркнула Инна Медведева. -0-