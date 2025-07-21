Володин призвал отказаться от импортных тканей для военной формы

Необходимо отказаться от произведенной за границей ткани для военной формы для того, чтобы поддержать отечественную легкую промышленность. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Депутат поручил заняться этим вопросам своему заместителю Александру Жукову, а также главам парламентских комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу. Он уточнил, что его коллегам нужно подготовить поправки в действующее законодательство. Председатель ГД отметил, что такие изменения помогут развивать собственные технологии и увеличивать число рабочих мест.
— Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее, — передает слова Володина официальный сайт ГД.
Президент России Владимир Путин также высказал мнение, что страна постепенно потеряет возможность конкурировать на международном рынке, если не будет самостоятельно производить автомобили.
Компания «АвтоВАЗ» представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.