В Госдуме объяснили, почему Зеленский согласился на переговоры с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию украинского конфликта не изменился. Дипломат отметил, что Москва выступает за проведение третьего раунда переговоров с Киевом и оперативно проинформирует о датах проведения следующих консультаций. Встреча представителей России и Украины может пройти в Стамбуле 24 и 25 июля.