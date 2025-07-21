Bloomberg: ЕС готов согласиться на невыгодную сделку с США по торговым пошлинам

Отмечается, что ЕС может пойти на эту меру для того, чтобы выйти из затруднительного положения до истечения срока по принятию решения, обозначенного Вашингтоном. При этом издание считает, что Евросоюз в скором времени может начать подготовку плана в случае, если сторонам все же не удастся достичь соглашения по торговым пошлинам.