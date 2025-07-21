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Bloomberg: ЕС готов согласиться на невыгодную сделку с США по торговым пошлинам

ЕС может начать подготовку плана, если объединению не удастся достичь соглашения с США по торговым пошлинам до 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз готов согласиться на невыгодную сделку по торговым пошлинам, которую предлагают Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо», — говорится в материале.

Отмечается, что ЕС может пойти на эту меру для того, чтобы выйти из затруднительного положения до истечения срока по принятию решения, обозначенного Вашингтоном. При этом издание считает, что Евросоюз в скором времени может начать подготовку плана в случае, если сторонам все же не удастся достичь соглашения по торговым пошлинам.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Вашингтон намерен ввести новые 30% пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа 2025 года.

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