Россиянам назвали признаки менингококковой инфекции

Она отметила, что в тяжелых случаях болезнь развивается молниеносно, и без экстренной помощи человек может погибнуть за сутки. Чтобы предотвратить это, пациента переводят в реанимацию, где при необходимости его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, передает RT.