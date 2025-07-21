Россиянам назвали признаки менингококковой инфекции

Менингококковую инфекцию можно определить по нестерпимой головной боли, лихорадке, рвоте, болезненному напряжению мышц шеи и острой реакции на свет. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Демьяновская добавила, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем при близком общении с зараженным человеком.
— Лечение при подозрении должно начаться как можно быстрее. В ход идут мощные антибиотики. Параллельно врачи стабилизируют артериальное давление при развитии шока, уменьшают отек мозга, корректируют свертываемость крови, — пояснила врач.
Она отметила, что в тяжелых случаях болезнь развивается молниеносно, и без экстренной помощи человек может погибнуть за сутки. Чтобы предотвратить это, пациента переводят в реанимацию, где при необходимости его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, передает RT.
Врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что главными признаками заражения менингококковой инфекцией являются головная боль, из-за которой трудно поворачивать голову, боль в глазах и рвота несколько раз в день. Она подчеркнула, что если на начальных стадиях болезни температура плохо снижается, нужно вызывать врача или ехать в больницу.