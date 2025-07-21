Женщина попала в реанимацию после солнечных ванн

После долгой реабилитации, включавшей операции и иглоукалывание, женщина начала медленно восстанавливаться: она заново училась сидеть, ходить и говорить. Однако последствия инсульта остались. Врачи подчеркивают, что вера в целительную силу солнечных ванн не имеет научных оснований, а длительное пребывание на жаре особенно опасно для пожилых людей и тех, кто страдает гипертонией или цереброваскулярными заболеваниями. Специалисты предупреждают: в жаркую погоду важно избегать перегрева, который может привести к тепловому удару или инсульту.