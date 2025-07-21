Женщина попала в реанимацию после солнечных ванн

В Китае женщина оказалась в коме после того, как решила воспользоваться народным методом лечения с помощью солнечных ванн. По информации NDTV, жительница провинции Чжэцзян по фамилии Ван провела около двух часов под палящим солнцем, следуя поверью, что такой способ «согревает энергию, изгоняет сырость и лечит болезни». Однако вместо оздоровления она столкнулась с тяжелыми последствиями.
Вскоре после возвращения домой женщина потеряла сознание. Медики диагностировали у нее инсульт, вызванный разрывом аневризмы головного мозга, а также опасную мозговую грыжу. Несмотря на экстренную операцию, Ван долгое время находилась в коме. По словам доктора Е Сянмина, директора отделения реабилитации Народной больницы провинции Чжэцзян, у пациентки были серьезные повреждения мозга, а длительное лежачее положение усугубило состояние.
После долгой реабилитации, включавшей операции и иглоукалывание, женщина начала медленно восстанавливаться: она заново училась сидеть, ходить и говорить. Однако последствия инсульта остались. Врачи подчеркивают, что вера в целительную силу солнечных ванн не имеет научных оснований, а длительное пребывание на жаре особенно опасно для пожилых людей и тех, кто страдает гипертонией или цереброваскулярными заболеваниями. Специалисты предупреждают: в жаркую погоду важно избегать перегрева, который может привести к тепловому удару или инсульту.